В 14 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» рассказывается о том, как в младенчестве Барт снимался в рекламе пластырей. Желая получить гонорар, мальчик подает на отца в суд. Сможет ли Гомер вернуть утраченное доверие родного сына?
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