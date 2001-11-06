В 13 сезоне 9 серии сериала «Симпсоны» происходит несчастный случай, в результате которого Гомер ломает себе челюсть. Из-за установленного врачами корсета он временно не может потреблять любимую пищу и разговаривать с окружающими.
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