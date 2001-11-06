В 13 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» выясняется, что жители Спрингфилда потребляют чрезмерное количество сахара. Мардж выступает категорически против того, чтобы домочадцы добавляли вредный ингредиент в пищу, и доводит дело до суда.
Related video
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Авторизация по e-mail