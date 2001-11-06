В 13 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» хулиган совершает очередную пакость, которая привлекает внимание полиции. Стражи закона вынуждают Гомера проводить с Бартом все свое время. Это оборачивается для отца и сына неожиданными последствиями.
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