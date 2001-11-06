В 13 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» в руки к Гомеру попадает книга, которую он взял в библиотеке десять лет назад, так и не вернув на место. Он читает детям три рассказа, героями которых выступают Одиссей, Жанна Д’Арк и Гамлет.