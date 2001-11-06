В 13 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» судьба сталкивает Барта с бывшей звездой вестернов. Его слава давно испарилась, так что теперь актер все свое время проводит за выпивкой. Мальчик решает вернуть кумира в шоу-бизнес, продвигая на шоу Красти.