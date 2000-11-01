В 12 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» в городе начинается сильный снегопад. Метель перекрывает все входы и выходы в начальной школе, из-за чего ученики остаются с директором Скиннером. Гомер берет у Неда автомобиль, чтобы отыскать детей.
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