В 12 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» в жизни Красти происходят глобальные перемены. Клоун узнает, что после случайной связи на войне у него родилась дочь. Рассчитывая завоевать ее доверие, непутевый отец обращается за помощью к Гомеру.
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