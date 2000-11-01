В 12 сезоне 20 серии сериала «Симпсоны» игра в баскетбол оборачивается для Гомера травмой колена. Умирая со скуки, он решает позаботиться о других детях, что не нравится Лизе и Барту. Сумеют ли они переключить внимание отца на себя?
Related video
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Авторизация по e-mail