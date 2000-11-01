В 12 сезоне 20 серии сериала «Симпсоны» игра в баскетбол оборачивается для Гомера травмой колена. Умирая со скуки, он решает позаботиться о других детях, что не нравится Лизе и Барту. Сумеют ли они переключить внимание отца на себя?