В 12 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» в конуре домашнего пса поселяется барсук. Чтобы выдворить незваного гостя, Гомер обращается за помощью в службу контроля за животными. Неожиданно выясняется, что у Спрингфилда есть два телефонных кода.
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