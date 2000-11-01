В 12 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» в руках у Неда оказывается альбом, когда-то принадлежавший его супруге. Выясняется, что при жизни она мечтала об открытии собственного христианского хора. Фландерс решает осуществить мечту усопшей.
Related video
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Авторизация по e-mail