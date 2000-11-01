В 12 сезоне 18 серии сериала «Симпсоны» пародируется культовая черная комедия «Экстази». В одной из новелл Гомер отправляется в Шелбивилль, чтобы ему пришили недостающий палец, тогда как Лиза презентует на ярмарке необычный эксперимент.
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