В 12 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» в школу приходит музыкальный продюсер, который создает группу из четырех учеников. Бойз-бэнд во главе с Бартом набирает популярность, однако слушатели один за другим начинают записываться в американскую армию.
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