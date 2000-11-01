В 12 сезоне 10 серии сериала «Симпсоны» в жизни Мардж появляется новый друг с поразительным талантом. Он пишет выдающиеся картины, но долгие годы остается непризнанным гением. Причина в том, что художник отбывает срок в местной колонии.
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