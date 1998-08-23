В 10 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» по вине Барта умирает сойка, у которой остались яйца с не вылупившимися птенцами. Испытывая муки совести, хулиган начинает о них заботиться, не подозревая, чем это обернется.
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