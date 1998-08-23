В 10 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» в классе Лизы появляется новенькая ученица, которая переключает все внимание одноклассников на себя. Между тем Гомер открывает неожиданный способ быстрого обогащения, используя жир.
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