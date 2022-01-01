В 1 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» между Гомером и Недом возникает конфликт. Желая доказать превосходство над соседом, Симпсон покупает модифицированный фургон для кемпинга. Но долгожданная поездка в лес оборачивается катастрофой.
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