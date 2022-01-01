В 1 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» между Бартом и Нельсоном зарождается конфликт, в который вовлечены все ученики класса. Следуя указаниям своего полоумного дедушки Эйба, мальчик развязывает на территории школы гражданскую войну.
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