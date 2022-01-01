В 1 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» супруги решают устроить романтический вечер, оставив детей под присмотром загадочной миссис Ботс. Родителям и в голову не могло прийти, что под маской добродушной няни скрывается опасная маньячка-убийца.
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