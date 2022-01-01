В 1 сезоне 10 серии сериала «Симпсоны» в руки к Мардж попадает фотография, на которой Гомер развлекается в компании полуголой танцовщицы. Будучи уверенной в измене мужа, она прогоняет его из дома. Сумеет ли глава семьи вернуть утраченное доверие?
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