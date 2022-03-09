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Симпсоны
Сезоны
Симпсоны (1989 - …), список сезонов
The Simpsons
16+
Год выпуска
1989
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Fox
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Список сезонов сериала «Симпсоны»
Сезон 1 / Season 1
1989,
13 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
1990,
22 эпизода
Сезон 3 / Season 3
1991,
24 эпизода
Сезон 4 / Season 4
1992,
22 эпизода
Сезон 5 / Season 5
1993,
22 эпизода
Сезон 6 / Season 6
1994,
25 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
1995,
25 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
1996,
25 эпизодов
Сезон 9 / Season 9
1997,
25 эпизодов
Сезон 10 / Season 10
1998,
23 эпизода
Сезон 11 / Season 11
1999,
22 эпизода
Сезон 12 / Season 12
2000,
21 эпизод
Сезон 13 / Season 13
2001,
22 эпизода
Сезон 14 / Season 14
2002,
22 эпизода
Сезон 15 / Season 15
2003,
22 эпизода
Сезон 16 / Season 16
2004,
21 эпизод
Сезон 17 / Season 17
2005,
22 эпизода
Сезон 18 / Season 18
2006,
22 эпизода
Сезон 19 / Season 19
2007,
20 эпизодов
Сезон 20 / Season 20
2008,
21 эпизод
Сезон 21 / Season 21
2009,
23 эпизода
Сезон 22 / Season 22
2010,
22 эпизода
Сезон 23 / Season 23
2011,
22 эпизода
Сезон 24 / Season 24
2012,
22 эпизода
Сезон 25 / Season 25
2013,
22 эпизода
Сезон 26 / Season 26
2014,
22 эпизода
Сезон 27 / Season 27
2015,
22 эпизода
Сезон 28 / Season 28
2016,
22 эпизода
Сезон 29 / Season 29
2017,
22 эпизода
Сезон 30 / Season 30
2018,
23 эпизода
Сезон 31 / Season 31
2019,
22 эпизода
Сезон 32 / Season 32
2020,
22 эпизода
Сезон 33 / Season 33
2021,
20 эпизодов
Сезон 34 / Season 34
2022,
3 эпизода
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