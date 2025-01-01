Claudette WymsАль Капоне зарабатывал деньги, давая людям то, что они хотели. Что людям нужно в наши дни — это добраться до своих машин, не попавшись на улицах. Вернуться с работы и увидеть, что стерео все еще на месте. Услышать о каком-то убийстве в баррио и на следующий день узнать, что полиция поймала виновного. Если для того, чтобы получить все это, какому-то копу пришлось надрать задницу какому-то испанцу или черному в гетто... ну, для большинства людей это «не спрашивай, не говори».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David AcevedaТы собираешься освободить убийцу, чтобы его мафиозный босс мог его убить?
Vic Mackey[к команде Удара] Эй, первый вариант: мы берем его живым. Но не стесняйтесь рассмотреть и второй вариант.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Tom KavanaughВик Маки убивает копов! Он... он торгует наркотиками! Он избивает подозреваемых! Знаете, что он сделал вчера? Он... он переспал с моей бывшей женой, чтобы эта история выглядела как личная вендетта. Он мог устранить главаря банды. И всё это за один день. Интересно, что он сделает сегодня. Интересно, что он сделает завтра. Этот тип... этот тип просто нас мочит... он нас мочит. Он нас мочит. Каково это? Шеф, каково это, потому что, знаете что, для меня это похоже на мочу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вик ничего не делает, и подозреваемый начинает кричать]
Shane VendrellЭтот бедный малыш. Его найдут лицом вниз в душе с ножом в спине и с#си на д#пе. Как только это дойдет до людей, как это будет выглядеть для тебя? Я имею в виду, твои люди не воспринимают гомо-вибрацию.
Shane VendrellО да? А знаешь что? Со всеми этими деньгами, со всей этой властью? В конце концов, ты все равно просто ни#ера. С сыном-п#д#расом! И где в этом уважение?
Antwon Mitchell[Смотря на пистолет Шейна в его кобуре, понимая, что Шейн пытается его спровоцировать, он садится обратно и накладывает на себя наручники, привязывая себя к столу] Ну... что ты говорил о моем ни#ера-п#д#ра сыне?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic MackeyТебе лучше понять, насколько ты меня ненавидишь. И как ты собираешься с этим справиться. Потому что я никуда не уезжаю.