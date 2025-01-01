Меню
Цитаты из сериала Щит

Vic Mackey Хороший полицейский и плохой полицейский уже ушли. Я полицейский другого типа.
Vic Mackey Ну, может, в твоем воображении, amigo. Но в реальном мире я не отвечаю тебе. Ни сегодня, ни завтра, ни даже на Синко де Майо.
Claudette Wyms Доказательства отсутствуют.
Vic Mackey Так же, как и член Датчбоя, но я не собираюсь с этим помогать.
Claudette Wyms Прямо сейчас Вик Маки может показаться тебе довольно крупной рыбой. Сделай умный выбор, сынок. Брось удочку.
David Aceveda Тебя не беспокоят те вещи, что он делает?
Claudette Wyms Я не сужу о других копах.
David Aceveda Маки не коп. Он Аль Капоне с значком.
Claudette Wyms Аль Капоне зарабатывал деньги, давая людям то, что они хотели. Что людям нужно в наши дни — это добраться до своих машин, не попавшись на улицах. Вернуться с работы и увидеть, что стерео все еще на месте. Услышать о каком-то убийстве в баррио и на следующий день узнать, что полиция поймала виновного. Если для того, чтобы получить все это, какому-то копу пришлось надрать задницу какому-то испанцу или черному в гетто... ну, для большинства людей это «не спрашивай, не говори».
David Aceveda Ты собираешься освободить убийцу, чтобы его мафиозный босс мог его убить?
Shane Vendrell Это звучало намного лучше в объяснении Вика...
Vic Mackey Привет. Я детектив Вик Маки.
Cop Это ваши ребята?
Vic Mackey Зависит. Что они натворили?
[Вик пытается напугать подозреваемого в квартире на третьем этаже]
Vic Mackey Пиши то, что я говорю.
[Вик положил блокнот и ручку в руки подозреваемого]
Vic Mackey Ж. И. З. Н. новое слово, новое слово! Д. У. Р.
[рывет страницу и кладет её в карман подозреваемой рубашки, затем ведет его к открытому окну]
Vic Mackey Похоже, ты собираешься умереть с плохими навыками правописания.
Shane Vendrell Так что, если я Э#ц#б#
Ronnie Gardocki Что ты имеешь в виду «если»?
Vic Mackey Я не отступаю. Я поднимаюсь.
[Триш хочет, чтобы Шейн вошел в образ гея-потрошителя]
Шейн Вендрелл [указывая на Ронни и Лема] Почему один из них не может это сделать?
Детектив Триш Джордж Они недостаточно похожи на геев.
[повторяющаяся фраза]
Holland Wagenbach Да неужели, ты издеваешься надо мной?
[Кавана предлагает Эсеведе жевательную резинку]
Дэвид Эсеведа Нет, спасибо.
Лейтенант Том Кавава Да ладно, это свежая пачка - Жевательная Фруктовая.
Дэвид Эсеведа [пауза] Я сказал нет - спасибо.
Лейтенант Том Кавава Если держать долго, некоторые люди чувствуют себя вынужденными взять резинку. Это признак, что они сломаются под давлением.
Дэвид Эсеведа Я знаю.
Antwon Mitchell С этого момента, когда я скажу: "Отсосите мне", вы скажете: "Вы хотите, чтобы я лизал ваши яйца, папочка?"
Holland Wagenbach Если ты такой особенный, как же так, что меня, жалкого чиновника, удалось поймать?
Дэвид Асеведа [жертва изнасилования ведёт себя сложно во время допроса] Пойду сыграю хорошего копа.
Холланд Уагенбах Я уже играл хорошего копа!
Дэвид Асеведа Ну, я сыграю лучше.
Vic Mackey [к команде Удара] Эй, первый вариант: мы берем его живым. Но не стесняйтесь рассмотреть и второй вариант.
Lt. Tom Kavanaugh Вик Маки убивает копов! Он... он торгует наркотиками! Он избивает подозреваемых! Знаете, что он сделал вчера? Он... он переспал с моей бывшей женой, чтобы эта история выглядела как личная вендетта. Он мог устранить главаря банды. И всё это за один день. Интересно, что он сделает сегодня. Интересно, что он сделает завтра. Этот тип... этот тип просто нас мочит... он нас мочит. Он нас мочит. Каково это? Шеф, каково это, потому что, знаете что, для меня это похоже на мочу.
[Вик ничего не делает, и подозреваемый начинает кричать]
Подозреваемый Помощь! Помощь! ПОМОЩЬ!
Дэвид Асеведа [входит] Что здесь происходит?
Вик Маки [в смятении] Ничего.
[Асеведа изучает его взглядом]
Вик Маки Серьёзно.
Вик Мэки [о baby Шейна, Джексоне] МилыйKid.
Шейн Вендрелл Спасибо. Он похож на свою мать.
Вик Мэки Слава Богу!
Офицер У вас есть что-то, что нужно задекларировать?
Вик Макки Только то, что здорово быть снова в Штатах.
Vic Mackey Переживи это и не поднимай тему снова.
Vic Mackey [после того как он идентифицировал тело Бена Гилроя] Как он умер?
Medical Examiner На выбор. Цирроз, недоедание, официальная причина — удушение. Захлебнулся собственным рвотой.
[смотрит на документы]
Medical Examiner Господи, этот парень был заместителем начальника полиции? Что случилось?
Vic Mackey На выбор.
Shane Vendrell Есть кушать — это не жульничать.
Vic Mackey У тебя все еще есть этот парень?
Lauren Riley У тебя все еще есть эта жена?
Vic Mackey Нет. У тебя все еще есть этот парень?
Shane Vendrell [Пытаясь спровоцировать Антвона Митчелла на нападение, чтобы Шейн мог застрелить его в целях самозащиты] Знаешь, у тебя все есть, да? У тебя есть деньги, у тебя есть власть, *уважение*!
Antwon Mitchell Хех, деревенщина слушала мои речи.
Shane Vendrell Жаль, что с твоим сыном так. Скажу тебе, если бы мой маленький мальчик оказался п#д*расом, я не знаю, что бы я делал. Говорят, так рождаются. Ты когда её на#бал, когда она забеременела?
Antwon Mitchell Однажды, за решеткой, надолго.
Shane Vendrell Этот бедный малыш. Его найдут лицом вниз в душе с ножом в спине и с#си на д#пе. Как только это дойдет до людей, как это будет выглядеть для тебя? Я имею в виду, твои люди не воспринимают гомо-вибрацию.
Antwon Mitchell Моими людьми тебе не стоит волноваться.
Shane Vendrell О да? А знаешь что? Со всеми этими деньгами, со всей этой властью? В конце концов, ты все равно просто ни#ера. С сыном-п#д#расом! И где в этом уважение?
Antwon Mitchell [Смотря на пистолет Шейна в его кобуре, понимая, что Шейн пытается его спровоцировать, он садится обратно и накладывает на себя наручники, привязывая себя к столу] Ну... что ты говорил о моем ни#ера-п#д#ра сыне?
Vic Mackey Тебе лучше понять, насколько ты меня ненавидишь. И как ты собираешься с этим справиться. Потому что я никуда не уезжаю.
Claudette Wyms И я тоже.
Jojo Rizal [Шэйн] Эй, парень, у тебя там всё на показ!
[Шэйн сразу смотрит вниз на свои штаны, прежде чем осознать, что петух в клубе сбежал]
Vic Mackey Я не говорю на эбонитском, му##к!
[когда он сталкивается с Шейном и говорит о том, как Отряд может потерять свои работы из-за того, что Шейн потерял украденные наркотики, когда он зашел к своей девушке, чтобы заняться сексом]
Кёртис 'Лимон' Леманский Из-за тебя мы все катимся ко дну! Я понимаю, Господи, чувак, Эми даже не так уж хороша!
[Шейн под прикрытием работает гей-проституткой и комментирует проезжающие колеса грузовика]
Детектив Триш Джордж Похоже, наш новенький знает, что такое рим-джоб.
Кертис 'Лимонка' Леманский [слушая в машине] Ха-ха... рим-джобы.
Vic Mackey [Julien о подозреваемом] Он увидел форму и сбежал? Он это сделал.
Shane Vendrell Список в сейфе, в кабинете капитана, в ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
Vic Mackey С каких пор у тебя язва?
Curtis 'Lemonhead' Lemansky С тех пор, как армянская мафия начала меня искать.
Холланд Уагенбах Когда в последний раз ты видел свой х#й без зеркала?
Taylor Ты собираешься держать этот третий штраф надо мной всю мою жизнь?
Vic Mackey Я мог бы солгать тебе. Но я слишком уважаю тебя как человека. Да, я так и есть!
[подозреваемый блеванул со второго этажа, что попало на плечо Биллингса]
Капитан Стив Биллингс Чёрт возьми, это новый костюм!
Жулен Лоу [к резервным копам] Вик снаружи пытается заставить его положить пистолет.
Коп Надеюсь, он не будет слишком стараться.
Vic Mackey Собери свои вещички и садись на первого осла домой.
Vic Mackey Что за черт ты делаешь?
Shane Vendrell Я не делаю ничего, чего мы не делали раньше. Я просто поднимаю ставки.
Vic Mackey До какого уровня? До тюрьмы?
[Шейн не отвечает]
Vic Mackey Ладно, где мои инвестиции?
Shane Vendrell Все заморожено в партии кокаина.
Vic Mackey Тот самый кокаин, после которого парень Тио истекал кровью из всех отверстий?
Vic Mackey Надень одежду, убирайся отсюда и меняй вкус на мужчин.
Holland Wagenbach [про Вика Маки] Почему всем так нравится этот му#ак?
Romero Я положу руку на Библию.
Holland Wagenbach Не так весело, как накладывать руки на жену другого человека.
[Шейн и Ронни обсуждают пересадку кожи на лице Ронни]
Ронни Гардоки Они берут кожу с твоей задницы...
Шейн Вендрелл Эти шутки сами собой пишутся.
Holland Wagenbach Если мой тон звучит высокомерно, то это потому, что я американец, а ты грек!
Holland Wagenbach Я зрелый и солидный - многие молодые женщины это ценят.
Claudette Wyms Тебе действительно стоит поостеречься с порнухой.
Vic Mackey До сих пор я тебя терпел. Если снова подойдёшь к моим людям... Я потеряю терпение.
Holland Wagenbach Пussy сказала, что да, много раз.
Vic Mackey Эй, Мо. Ты действительно думаешь, что задница твоей сестры так же сладка, как говорит Альварес? Он хочет знать, что твоя мамочка кладет в кукурузный кекс.
Шейн Вендрелл Это будет сюрприз.
Вик Маки Да. Плохой.
Shane Vendrell Правда, как и кукурузная каша, её нельзя подавать без всего, нужно немного посолить.
Detective Trish George [в сторону Вика после ареста политика с мешком секс-игрушек] Есть что-нибудь, что я должна забрать с собой?
Mara Sewell [к Вику о Шейне] Он работает с тобой, но приходит ко мне.
Claudette Wyms Как успехи у ударной группы?
Detective Trish George У них всё отлично.
[указывает на Шейна]
Detective Trish George Этот тип, похоже, прирожденный шпион-#у#н.
Shane Vendrell [игриво] Эй, я это слышал, #и#ч.
Shane Vendrell Можно автограф, брат?
Vic Mackey Да, как на признании, да?
Vic Mackey Я никогда не забуду, что вы для меня сделали.
Curtis 'Lemonhead' Lemansky Не переживай, мы этого не допустим.
Claudette Wyms Мы обе знаем. То, что случилось с Ронни, это на тебе. Это всё на тебе.
Капитан Моника Роллинг Дай угадаю - ты либо на стороне Вика Мэки, либо против него.
Вик Мэки Держит всё просто.
Шейн Вендрелл Похоже, ты забрел не в ту молитвенную группу, Фрост.
Куртис 'Лимон' Лемански У нас есть ордер?
Шейн Вендрелл Просто моя победная улыбка!
Holland Wagenbach [о беременности Дэнни] Это дитя Вика. Я поставил 50 баксов в пулы.
Claudette Wyms Это смешно, я поставил 50 на тебя.
Vic Mackey [после того, как застрелил собаку] Сэр, я вам говорю, у пацана не было выбора. Собака шла в атаку. Убить или быть убитым.
Captain Monica Rawling Ох, давай, Рой. У собаки был ствол, он собирался его использовать.
Vic Mackey [к Датчу] Просто атакуй это, как будто ты голоден. Как волк.
Vic Mackey Снимите эти улыбки с лиц, вы, придурки. У меня вы не заработаете очков, таскаясь с двенадцатилетними.
Claudette Wyms С каких пор ты говоришь по-испански?
Holland Wagenbach Я записался на курсы... Я работаю в Лос-Анджелесе. Невозможность знать язык ограничивала меня в том, чтобы быть лучшим детективом.
Vic Mackey Может, поможет воссоздать преступление: "Ай, Dios mío. Я горю.". Эй, эй, Смитти. Отправь этих двоих в морг как можно скорее.
Vic Mackey Почему ты лучше для меня, чем Рондел?
Tio Я не употребляю свой продукт. Рондел - да. Всё больше и больше.
Детектив Триш Джордж Тебе нравится китайская еда?
Вик Маки Иногда.
Corrine Mackey С другими копами такое не случается.
Vic Mackey [приемным родителям сыновей Конни] Я буду время от времени проверять за ним. Надеюсь, мне понравится то, что я увижу.
Лорен Райли [собака лает, она ставит флаг там, где собака]
[собака лает, она ставит флаг там, где собака]
Лорен Райли Тело.
[собака лает, она ставит флаг там, где собака]
Лорен Райли Тело.
[собака лает, она ставит флаг там, где собака]
Лорен Райли Тело.
[смотрит на Вика]
Лорен Райли Мне нужно больше флагов.
Певец Кто вы такие?
Шейн Вендрелл Ваши самые большие поклонники.
Claudette Wyms Сможешь с ним справиться?
Vic Mackey О, да. Я заставлю его петь.
Holland Wagenbach Что, я теперь команда захвата?
Claudette Wyms Что?
Holland Wagenbach Звучит как приказ.
Claudette Wyms Нет, это не так - Ты хочешь пойти?
Holland Wagenbach Да, но приятно, что спрашивают.
Кертис 'Лимонка' Лемански [о взломе сейфа] Мне это не нравится.
Вик Маки Ну, притворись.
Vic Mackey Объединиться с преступником? Я могу назвать одну ошибку в этом плане.
Shane Vendrell Только одну?
Trish Лучше, чем возвращаться домой к пустой кровати.
Vic Mackey Ну, я не могу тебе с этим помочь. По крайней мере, не сегодня ночью.
Vic Mackey [Слушая армян] Хм... армяне... говорят по-армянски.
Holland Wagenbach Ты слишком молод, чтобы сдаваться.
Claudette Wyms А я слишком стара для этого г@@на.
Vic Mackey [к продавцу в машине] У тебя распродажа на тротуаре, и ты нас не пригласил, Тейлор? Я думал, мы в твоем списке рассылки.
Claudette Wyms Оооо. Ломая преступления по одному косяку за раз.
Holland Wagenbach Это репортер?
Claudette Wyms Да. Ты что, не слышал? Наш капитан — "латинянин, за которым стоит следить".
Holland Wagenbach Когда кто-нибудь напишет статью о длинноногих белых парнях, за которыми стоит следить?
Shane Vendrell Что? Ты думаешь, я говорю как какой-то европейский деревенщина?
Vic Mackey [свидеть] Многие хотят знать, как выглядит зло.
Shane Vendrell Получается, мы устроили тройное убийство до завтрака, начали расовую войну до ужина - да, это неплохой день.
Holland Wagenbach Моя бывшая жена была пьяницей, ты думаешь, если бы я каждый вечер тащил её на вечеринки, я мог бы спасти свой брак?
Vic Mackey [выходя из комнаты допроса] Позвольте мне взять бумажное полотенце, чтобы вытереть слёзы от этой страдальческой истории.
Офицер Даниэль "Дэнни" Софер [Тине] Такие, как ты, делают эту работу трудной для остальных.
Holland Wagenbach Слышал о канадском супер-наркосоде?
Vic Mackey Что, ищешь, где купить пакет?
[Холлан обращается за помощью к Вику по делу]
Vic Mackey Ну, раз твоя и Клаудетт суперсила ещё не в полной мере активирована, я сделаю тебе одолжение и возьму эту ситуацию на себя.
Smitty Почему вы всегда лезете ко мне с этой ересью?
Vic Mackey Потому что ты последний честный человек, которого мы знаем.
Шейн Вендрелл Иногда братья дерутся.
Мара Сьюэлл Почему Вилл всегдаTreat тебя как младшего брата?
Tio Мы "в положении".
Lauren Riley Они привели нас сюда из-за песни?
Vic Mackey Просто думай об этом как о времени наедине.
Шейн Вендрелл Мы завалили копа.
Детектив Триш Джордж Спасибо, что сделали меня королевой.
Вик Маки Наслаждайся своим королевством.
Вик Маки Как с твоим желудком?
Кurtis 'Lemonhead' Lemansky Станет лучше, когда это закончится.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Michael Chiklis
Си Си Эйч Паундер
Си Си Эйч Паундер
CCH Pounder
Бенито Мартинес
Бенито Мартинес
Benito Martinez
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Walton Goggins
David Rees Snell
Ники Мишо
Ники Мишо
Nicki Micheaux
Jay Karnes
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Anthony Anderson
Натали Зи
Натали Зи
Natalie Zea
Роберт ЛаСардо
Robert LaSardo
Kenny Johnson
РонРико Ли
David Marciano
Michael Jace
Мишель Хикс
Michele Hicks
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Glenn Close
Cathy Cahlin Ryan
Кэтрин Дент
Catherine Dent
