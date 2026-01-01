Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Хроники Шаннары Места съёмок

Места и даты съемок сериала Хроники Шаннары

Основные места съемок сериала Хроники Шаннары

  • Оклендские киностудии, Новая Зеландия

Где снимали известные сцены

Пейзаж
Новая Зеландия
Даты съемок сериала Хроники Шаннары

  • 1 марта 2015 - 14 июня 2015
  • 31 января 2017 - 26 мая 2017
