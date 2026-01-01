Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Хроники Шаннары
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Хроники Шаннары
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Основные места съемок сериала Хроники Шаннары
Оклендские киностудии, Новая Зеландия
Где снимали известные сцены
Пейзаж
Новая Зеландия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Хроники Шаннары
1 марта 2015 - 14 июня 2015
31 января 2017 - 26 мая 2017
Премьера уже 24 марта: точный график выхода 2 сезона «Сорвиголова: Рождённый заново» от Netflix, чтобы вы ничего не пропустили
Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667