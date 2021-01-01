В 1 сезоне сериала «Змей» действие разворачивается в середине семидесятых годов вокруг серийного маньяка Шарля Собраджа, который убивает и грабит европейских путешественников, отправляющихся в Бангкок. Главный герой использует их документы для сокрытия своей истинной личности и начинает путешествовать по всему миру, пытаясь как можно быстрее сбыть драгоценности. По следам Собраджа идет известный голландский дипломат Герман Книппенберг. Мужчина намерен во что бы то ни стало найти и отправить в тюрьму опасного бандита.