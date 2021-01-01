Меню
Змей 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Змей
Киноафиша Сериалы Змей Сезоны Сезон 1

The Serpent 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Змей»

В 1 сезоне сериала «Змей» действие разворачивается в середине семидесятых годов вокруг серийного маньяка Шарля Собраджа, который убивает и грабит европейских путешественников, отправляющихся в Бангкок. Главный герой использует их документы для сокрытия своей истинной личности и начинает путешествовать по всему миру, пытаясь как можно быстрее сбыть драгоценности. По следам Собраджа идет известный голландский дипломат Герман Книппенберг. Мужчина намерен во что бы то ни стало найти и отправить в тюрьму опасного бандита.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Змей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 января 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 января 2021
