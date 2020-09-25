В 1 сезоне 6 серии сериала «Медсестра-заклинательница» зло наполняет учебное заведение неконтролируемой негативной энергией. Медсестра достигает своего предела и начинает терять силы. Вместе с Ын-пхе ей необходимо принять сложное решение.
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