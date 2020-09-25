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Киноафиша Сериалы Медсестра-заклинательница Сезоны Сезон 1 Серия 3

Медсестра-заклинательница 2020 3 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 25 сентября 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 25 сентября 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 25 сентября 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 25 сентября 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 25 сентября 2020
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Медсестра-заклинательница», плетя свои интриги, Ын-ен и Ын-пхе начинают всерьез нервничать за закрытыми дверями. Тем временем при поддержке Маккензи ученику выпадает шанс поквитаться с баскетбольной командой.

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