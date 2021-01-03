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Киноафиша Сериалы Новичок Сезоны Сезон 3 Серия 11

Новичок 3 сезон 11 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Новичок»
Последствия
Сезон 3 / Серия 1 3 января 2021
В правосудии
Сезон 3 / Серия 2 10 января 2021
Ярмарка
Сезон 3 / Серия 3 17 января 2021
Саботаж
Сезон 3 / Серия 4 24 января 2021
Локдаун
Сезон 3 / Серия 5 14 февраля 2021
Откровения
Сезон 3 / Серия 6 21 февраля 2021
Настоящее преступление
Сезон 3 / Серия 7 28 февраля 2021
Дурная кровь
Сезон 3 / Серия 8 28 марта 2021
Янтарь
Сезон 3 / Серия 9 4 апреля 2021
Человек чести
Сезон 3 / Серия 10 11 апреля 2021
Новая кровь
Сезон 3 / Серия 11 18 апреля 2021
Храброе сердце
Сезон 3 / Серия 12 2 мая 2021
Тройной долг
Сезон 3 / Серия 13 9 мая 2021
Порог
Сезон 3 / Серия 14 16 мая 2021
О чем cерия

В 3 сезоне 11 серии сериала «Новичок» главный герой становится конвоиром в доме профессора Фионы Райан, которая последние несколько дней все чаще подвергалась загадочным атакам. Тем временем Люси начинает сомневаться в чувствах Тома.

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