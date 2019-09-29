Во 2 сезоне 8 серии сериала «Новичок» Джон отмечает свой день рождения. В разгар праздника полицейского вызывают на очередное задание. Нолану требуется охранять офисное помещение юридической компании, где произошло громкое преступление.
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