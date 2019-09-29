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Новичок 2 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Новичок»
Влияние
Сезон 2 / Серия 1 29 сентября 2019
Ночной генерал
Сезон 2 / Серия 2 6 октября 2019
Ставка
Сезон 2 / Серия 3 13 октября 2019
Воины и защитники
Сезон 2 / Серия 4 20 октября 2019
Жестокая любовь
Сезон 2 / Серия 5 27 октября 2019
Осадки
Сезон 2 / Серия 6 3 ноября 2019
Безопасность
Сезон 2 / Серия 7 10 ноября 2019
Чистый срез
Сезон 2 / Серия 8 17 ноября 2019
Предел прочности
Сезон 2 / Серия 9 1 декабря 2019
Темная сторона
Сезон 2 / Серия 10 8 декабря 2019
День смерти
Сезон 2 / Серия 11 23 февраля 2020
Сейчас и потом
Сезон 2 / Серия 12 1 марта 2020
День последующего наблюдения
Сезон 2 / Серия 13 8 марта 2020
Потери
Сезон 2 / Серия 14 15 марта 2020
Передача
Сезон 2 / Серия 15 22 марта 2020
Ночь
Сезон 2 / Серия 16 5 апреля 2020
Контроль
Сезон 2 / Серия 17 12 апреля 2020
Под прицелом
Сезон 2 / Серия 18 26 апреля 2020
Слово на букву Т
Сезон 2 / Серия 19 3 мая 2020
Охота
Сезон 2 / Серия 20 10 мая 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Новичок» у молодых полицейских новое задание. Им необходимо завести в преступной среде ценных информаторов. Тем временем Чен выясняет отношения с родственницей, заявившейся к ней домой без предупреждения.

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