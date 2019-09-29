Во 2 сезоне 2 серии сериала «Новичок» у Нолана появляется другой напарник, вместе с которым он приступает к делу об убийстве. Расследование сталкивает полицейского с бывшей возлюбленной. Между тем Уэст подыскивает себе жилище.
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