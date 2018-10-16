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Киноафиша Сериалы Новичок Сезоны Сезон 1 Серия 5

Новичок 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Новичок»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 16 октября 2018
Ударный курс
Сезон 1 / Серия 2 23 октября 2018
Хороший, плохой, злой
Сезон 1 / Серия 3 30 октября 2018
Перемены
Сезон 1 / Серия 4 13 ноября 2018
Облава
Сезон 1 / Серия 5 20 ноября 2018
Хоук
Сезон 1 / Серия 6 27 ноября 2018
Пассажир
Сезон 1 / Серия 7 4 декабря 2018
Время смерти
Сезон 1 / Серия 8 11 декабря 2018
Перестрелка
Сезон 1 / Серия 9 8 января 2019
Плоть и кровь
Сезон 1 / Серия 10 15 января 2019
Редвуд
Сезон 1 / Серия 11 22 января 2019
Разбитое сердце
Сезон 1 / Серия 12 12 февраля 2019
Проворовавшиеся
Сезон 1 / Серия 13 19 февраля 2019
День в штатском
Сезон 1 / Серия 14 26 февраля 2019
Облава
Сезон 1 / Серия 15 5 марта 2019
Заказ
Сезон 1 / Серия 16 19 марта 2019
Встряска
Сезон 1 / Серия 17 26 марта 2019
На домашнем фронте
Сезон 1 / Серия 18 2 апреля 2019
Контрольный лист
Сезон 1 / Серия 19 9 апреля 2019
Свободное падение
Сезон 1 / Серия 20 16 апреля 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Новичок» между учениками пройдет ежегодное состязание. Победителем окажется тот дуэт, который раскроет за смену больше всего дел. Рассчитывая обойти конкурентов, Брэдфорд подкупает диспетчера.

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