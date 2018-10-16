В 1 сезоне 5 серии сериала «Новичок» между учениками пройдет ежегодное состязание. Победителем окажется тот дуэт, который раскроет за смену больше всего дел. Рассчитывая обойти конкурентов, Брэдфорд подкупает диспетчера.
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