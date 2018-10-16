В 1 сезоне 17 серии сериала «Новичок» Джессика дает Нолану очередное утомительное задание. Полицейскому необходимо отправиться в секретное место и стеречь важного свидетеля, пока тот не выступит в суде. В этом деле ему помогает Брэдфорд.
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