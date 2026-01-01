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Актёры 2 сезона сериала «Ординатор» (2018)

Актеры сериала «Ординатор» Вся информация о сериале
Мэтт Чукри Matt Czuchry
Эмили ВанКэмп
Эмили ВанКэмп Emily VanCamp
Nicolette Nevin
Маниш Дайал Manish Dayal
Джейн Ливз Jane Leeves
Шонетт Рене Уилсон
Шонетт Рене Уилсон Shaunette Renée Wilson
Гленн Моршауэр
Гленн Моршауэр Glenn Morshower
Marshall Winthrop
Мэлколм-Джамал Уорнер Malcolm-Jamal Warner
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд Bruce Greenwood
Дженна Деван
Дженна Деван Jenna Dewan
Майкл Уэстон
Майкл Уэстон Michael Weston
Даниэлла Алонсо
Даниэлла Алонсо Daniella Alonso
Линн Уитфилд Lynn Whitfield
Мелина Канакаридис
Мелина Канакаридис Melina Kanakaredes
Джулианна Гилл Julianna Guill
Дэн Лория
Дэн Лория Dan Lauria
Тейт Эллингтон
Тейт Эллингтон Tate Ellington
Сирина Фиалло Cyrina Fiallo
Radek Lord
Тэси Данрадж Tasie Lawrence
Яани Кинг Yaani King Mondschein
Корбин Бернсен
Корбин Бернсен Corbin Bernsen
Дот-Мари Джонс
Дот-Мари Джонс Dot-Marie Jones
Эван Уиттен
Эван Уиттен Evan Whitten
Омар Маскати Omar Maskati
Камал Анджело Болден Kamal Angelo Bolden
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