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Актёры 1 сезона сериала «Ординатор» (2018)

Актеры сериала «Ординатор» Вся информация о сериале
Мэтт Чукри Matt Czuchry
Мэтт Чукри Matt Czuchry
Dr. Conrad Hawkins
Эмили ВанКэмп
Эмили ВанКэмп Emily VanCamp
Nicolette Nevin
Маниш Дайал Manish Dayal
Меррин Данги
Меррин Данги Merrin Dungey
Claire Thorpe Шонетт Рене Уилсон
Шонетт Рене Уилсон Shaunette Renée Wilson
Моран Атиас
Моран Атиас Moran Atias
Renata Morali Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд Bruce Greenwood
Вайолетт Бин
Вайолетт Бин Violett Beane
Мелина Канакаридис
Мелина Канакаридис Melina Kanakaredes
Валери Крус
Валери Крус Valerie Cruz
Том Новицки Tom Nowicki
Мэлколм-Джамал Уорнер Malcolm-Jamal Warner
Тэси Данрадж Tasie Lawrence
Мэтт Шивли Matt Shively
Гленн Моршауэр
Гленн Моршауэр Glenn Morshower
Marshall Winthrop
Уоррен Кристи Warren Christie
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