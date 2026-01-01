Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ординатор
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Ординатор» (2018)
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Актеры сериала «Ординатор»
Вся информация о сериале
Мэтт Чукри
Matt Czuchry
Мэтт Чукри
Matt Czuchry
Dr. Conrad Hawkins
Эмили ВанКэмп
Emily VanCamp
Nicolette Nevin
Маниш Дайал
Manish Dayal
Меррин Данги
Merrin Dungey
Claire Thorpe
Шонетт Рене Уилсон
Shaunette Renée Wilson
Моран Атиас
Moran Atias
Renata Morali
Брюс Гринвуд
Bruce Greenwood
Вайолетт Бин
Violett Beane
Мелина Канакаридис
Melina Kanakaredes
Валери Крус
Valerie Cruz
Том Новицки
Tom Nowicki
Мэлколм-Джамал Уорнер
Malcolm-Jamal Warner
Тэси Данрадж
Tasie Lawrence
Мэтт Шивли
Matt Shively
Гленн Моршауэр
Glenn Morshower
Marshall Winthrop
Уоррен Кристи
Warren Christie
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Минус один учебный день с 1 сентября: школьников могут перевести на новое расписание уже в 2026-м
Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)
«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все
3 детектива с рейтингом выше 8,5, после которых обычные сериалы кажутся скучными: один из них — неожиданная дорама
«Детектив в духе Агаты Кристи», но на современный лад: 7 серий смотрятся залпом — и вы точно не угадаете убийцу
Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше
Пореченков теперь Раст Коул: Kion снял российского «Настоящего детектива» — получилась «добротная чернуха»
У Netflix есть сериал с вайбом «Твин Пикса» и «Американской истории ужасов»: вышел 13 лет назад, но смотрится на одном дыхании
До 2 сезона «Гангстерленда» ровно 1 месяц: Гай Ричи не пощадил героя Харди — нас ждут кровь, война и раскол в семье
5 новых триллеров, которые уже можно посмотреть онлайн: №3 включите хотя бы ради Аль Пачино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить