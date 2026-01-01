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Киноафиша Сериалы Ход королевы Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Ход королевы» (2020)

Актеры сериала «Ход королевы» Вся информация о сериале
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой Anya Taylor-Joy
Beth Harmon Билл Кэмп
Билл Кэмп Bill Camp
Томас Сангстер
Томас Сангстер Thomas Sangster
Benny Watts Моусес Ингрэм
Моусес Ингрэм Moses Ingram
Jolene Мариэль Хеллер
Мариэль Хеллер Marielle Heller
Гарри Меллинг
Гарри Меллинг Harry Melling
Исла Джонстон Isla Johnston
Патрик Кеннеди Patrick Kennedy
Кристиана Сидел
Кристиана Сидел Christiane Seidel
Хлоя Пирри
Хлоя Пирри Chloe Pirrie
Марцин Дороциньский
Марцин Дороциньский Marcin Dorocinski
Ребекка Рут Rebecca Root
Джейкоб Форчун-Ллойд
Джейкоб Форчун-Ллойд Jacob Fortune-Lloyd
Янина Элькин
Янина Элькин Janina Elkin
Max Krause
Daniel Brunet
Акемнджи Ндиферньян Akemnji Ndifornyen
Sam Gilroy
Райан Уикерт Ryan Wichert
Милли Брэйди
Милли Брэйди Millie Brady
Солбер Ли Уильямс Salber Lee Williams
Richard Waugh
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