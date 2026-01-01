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Хакан – защитник
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Хакан – защитник» (2018)
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Актеры сериала «Хакан – защитник»
Вся информация о сериале
Чагатай Улусой
Çağatay Ulusoy
Айча Айшин Туран
Ayça Ayşin Turan
Хазар Эргючлю
Hazar Ergüçlü
Окан Ялабык
Okan Yalabık
Мехмет Куртулус
Mehmet Kurtuluş
Бурчин Терзиоглу
Burçin Terzioğlu
Rüya
Юрдаэр Окур
Yurdaer Okur
Сайгын Сойсал
Saygın Soysal
Mergen
Erol Gedik
Мехмет Иилмаз Ак
Mehmet Yilmaz Ak
Джихат Сувариоглу
Cihat Suvarioglu
Хелин Кандемир
Helin Kandemir
Cem Yigit Uzümoglu
Джанкат Айдос
Cankat Aydos
Görkem Kasal
Шебнем Сонмез
Sebnem Sönmez
Юсель Эртен
Yücel Erten
Дефне Каялар
Defne Kayalar
Хюлья Дуяр
Hülya Duyar
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