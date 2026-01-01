Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Хакан – защитник Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Хакан – защитник» (2018)

Актеры сериала «Хакан – защитник» Вся информация о сериале
Чагатай Улусой
Чагатай Улусой Çağatay Ulusoy
Айча Айшин Туран
Айча Айшин Туран Ayça Ayşin Turan
Хазар Эргючлю
Хазар Эргючлю Hazar Ergüçlü
Окан Ялабык
Окан Ялабык Okan Yalabık
Мехмет Куртулус
Мехмет Куртулус Mehmet Kurtuluş
Бурчин Терзиоглу
Бурчин Терзиоглу Burçin Terzioğlu
Rüya Юрдаэр Окур
Юрдаэр Окур Yurdaer Okur
Сайгын Сойсал Saygın Soysal
Mergen
Erol Gedik
Мехмет Иилмаз Ак
Мехмет Иилмаз Ак Mehmet Yilmaz Ak
Джихат Сувариоглу Cihat Suvarioglu
Хелин Кандемир Helin Kandemir
Cem Yigit Uzümoglu
Джанкат Айдос Cankat Aydos
Görkem Kasal
Шебнем Сонмез
Шебнем Сонмез Sebnem Sönmez
Юсель Эртен Yücel Erten
Дефне Каялар Defne Kayalar
Хюлья Дуяр Hülya Duyar
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше