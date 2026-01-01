Music From The Netflix Original Series The Politician - EP 5 композиций. Ben Platt
The Politician (Music From The Netflix Original Series) 4 композиции. Ben Platt
Music From The Netflix Original Series The Politician, Season 2 - Single 2 композиции. Ben Platt
|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|River
|Ben Platt / Joni Mitchell
|4:08
|2
|Unworthy Of Your Love (feat. Zoey Deutch)
|Ben Platt / Стивен Сондхайм
|3:33
|3
|Vienna
|Ben Platt / Билли Джоэл
|3:30
|4
|Run Away
|Ben Platt
|3:38
|5
|Corner of the Sky
|Ben Platt / Stephen Schwartz
|3:10
Доступен список песен из сериала «Политик» (2019) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Политик» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
2026, Россия, драма, исторический
2026, Россия, семейный
2026, США, боевик, приключения, фэнтези
2026, Россия, приключения, биография, драма
2026, Россия, фэнтези
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, Россия, семейный
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
2026, Великобритания, анимация, комедия, семейный
2009, США, фэнтези, мелодрама
2026, Россия, биография
2026, Индонезия, ужасы
Даже шоколадные к чаю: узнал, почему кассиры никогда не закупаются конфетами на развес в «Пятерочке»
Первое воспоминание из детства опишет вашу жизнь: психолог Адлер, ученик Фрейда, объяснил, как «ранняя» память влияет на судьбу
Один из главных военных хитов НТВ держит планку с 2024-го — ни разу не разочаровал, а впереди еще 4 новые серии
Хит Нолана с 975 млн сборов и 8.2 на IMDb Кэмерон считает провалом: нашёл недостаток перечёркивающий 7 «Оскаров»
Суп на первое, сложный тест – на десерт: вспомните 5 шедевров советского кино по кадру с официанткой?
«Полдень» и «Трудно быть богом» шедеврами не стали, но этот забытый фильм по Стругацким — почти идеал: «В один ряд с шедеврами Тарковского»
«Сериал цепляет с первой же серии»: новый немецкий триллер Netflix включал на один эпизод – в итоге залпом посмотрел все 6
Злодей пострашнее Магнето: в этом триллере великий Патрик Стюарт пугает сильнее, чем все враги «Людей Икс» вместе взятые