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Саундтреки сериала «Политик»

Музыка из сериала «Политик» Вся информация о сериале
Music From The Netflix Original Series The Politician - EP
Music From The Netflix Original Series The Politician - EP 5 композиций. Ben Platt
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The Politician (Music From The Netflix Original Series)
The Politician (Music From The Netflix Original Series) 4 композиции. Ben Platt
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Music From The Netflix Original Series The Politician, Season 2 - Single
Music From The Netflix Original Series The Politician, Season 2 - Single 2 композиции. Ben Platt
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 River Ben Platt / Joni Mitchell 4:08
2 Unworthy Of Your Love (feat. Zoey Deutch) Ben Platt / Стивен Сондхайм 3:33
3 Vienna Ben Platt / Билли Джоэл 3:30
4 Run Away Ben Platt 3:38
5 Corner of the Sky Ben Platt / Stephen Schwartz 3:10
Доступен список песен из сериала «Политик» (2019) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Политик» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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