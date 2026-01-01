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Киноафиша Сериалы Страсти Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Страсти» (2008)

Актеры сериала «Страсти» Вся информация о сериале
Бен Дэниелс
Бен Дэниелс Ben Daniels
Роджер Эштон-Гриффитс
Роджер Эштон-Гриффитс Roger Ashton-Griffiths
Бен Каплан Ben Caplan
Том Эллис
Том Эллис Tom Ellis
Дэниэл Эванс Daniel Evans
Даниэль Кальтаджироне
Даниэль Кальтаджироне Daniel Caltagirone
Eoin Geoghegan
Стивен Грэм
Стивен Грэм Stephen Graham
Мартин Хатсон Martin Hutson
Джонни Харрис
Джонни Харрис Johnny Harris
Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс Mark Lewis Jones
Саймон Кассианидес
Саймон Кассианидес Simon Kassianides
Дин Леннокс Келли Dean Lennox Kelly
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