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Пакт 2021 - 2022 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Пакт»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 17 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 17 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 17 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 17 мая 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 17 мая 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 17 мая 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Пакт» сети, расставленные сотрудниками правоохранительных органов, затягивают в свои путы. Полицейские выходят на след преступников. Макс пользуется весьма неортодоксальными методами, чтобы выяснить всю правду.

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