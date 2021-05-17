В 1 сезоне 3 серии сериала «Пакт» Луи вступает в конфронтацию с Арвелом из-за его недавнего поведения. В связи с этим он раскрывает чудовищную семейную тайну. Безусловно, этот поступок будет иметь последствия для всех участников событий.
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