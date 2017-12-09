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Киноафиша Сериалы Орвилл Сезоны
Орвилл (2017 - …), список сезонов The Orville 16+
Год выпуска 2017
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Fox
Стрим-сервис Hulu
Список сезонов сериала «Орвилл»
Орвилл - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
Орвилл - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 14 эпизодов
 
Орвилл - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 11 эпизодов
 
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