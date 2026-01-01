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Киноафиша Сериалы Древние Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Древние» (2014)

Актеры сериала «Древние» Вся информация о сериале
Джозеф Морган
Джозеф Морган Joseph Morgan
Дэниэл Гиллис
Дэниэл Гиллис Daniel Gillies
Elijah Mikaelson Фиби Тонкин
Фиби Тонкин Phoebe Tonkin
Hayley Marshall Чарльз Майкл Дэвис
Чарльз Майкл Дэвис Charles Michael Davis
Marcel Gerard
Леа Пайпс Leah Pipes
Camille O'Connell
Даниэль Кэмпбелл
Даниэль Кэмпбелл Danielle Campbell
Davina Claire
Чейз Коулман Chase Coleman
Себастьян Роше Sebastian Roché
Юсуф Гейтвуд
Юсуф Гейтвуд Yusuf Gatewood
Vincent Griffith Клер Холт
Клер Холт Claire Holt
Rebekah Mikaelson Натаниэль Бузолич
Натаниэль Бузолич Nathaniel Buzolic
Нина Добрев
Нина Добрев Nina Dobrev
Колин Вуделл
Колин Вуделл Colin Woodell
Элис Эванс Alice Evans
Дэниэл Шарман
Дэниэл Шарман Daniel Sharman
Стивен Крюгер
Стивен Крюгер Steven Krueger
Ниши Мунши Nishi Munshi
Юсуф Гейтвуд
Юсуф Гейтвуд Yusuf Gatewood
Natalie Dreyfuss
Райли Воулкел
Райли Воулкел Riley Voelkel
Freya Mikaelson Нэйтан Парсонс
Нэйтан Парсонс Nathan Parsons
Мэйси Ричардсон-Селлерс
Мэйси Ричардсон-Селлерс Maisie Richardson-Sellers
Соня Сон
Соня Сон Sonja Sohn
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