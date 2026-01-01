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Актёры 2 сезона сериала «Древние» (2014)
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Актеры сериала «Древние»
Вся информация о сериале
Джозеф Морган
Joseph Morgan
Дэниэл Гиллис
Daniel Gillies
Elijah Mikaelson
Фиби Тонкин
Phoebe Tonkin
Hayley Marshall
Чарльз Майкл Дэвис
Charles Michael Davis
Marcel Gerard
Леа Пайпс
Leah Pipes
Camille O'Connell
Даниэль Кэмпбелл
Danielle Campbell
Davina Claire
Чейз Коулман
Chase Coleman
Себастьян Роше
Sebastian Roché
Юсуф Гейтвуд
Yusuf Gatewood
Vincent Griffith
Клер Холт
Claire Holt
Rebekah Mikaelson
Натаниэль Бузолич
Nathaniel Buzolic
Нина Добрев
Nina Dobrev
Колин Вуделл
Colin Woodell
Элис Эванс
Alice Evans
Дэниэл Шарман
Daniel Sharman
Стивен Крюгер
Steven Krueger
Ниши Мунши
Nishi Munshi
Юсуф Гейтвуд
Yusuf Gatewood
Natalie Dreyfuss
Райли Воулкел
Riley Voelkel
Freya Mikaelson
Нэйтан Парсонс
Nathan Parsons
Мэйси Ричардсон-Селлерс
Maisie Richardson-Sellers
Соня Сон
Sonja Sohn
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