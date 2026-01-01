Скупаю в Fix Price плетёные корзины по 50 штук: дома и на даче им нашлось 10+ применений - радуюсь своей смекалке

Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела

Скупаю в «Светофоре» рыбные консервы по 69 рублей: готовлю ужин на всю семью за сотку — сытно, вкусно и дешево

«Лёнька всё-таки попал на войну»: «Любовь и голуби» закончились чересчур рано? ИИ уверен – дальше вместо комедии началась драма

3 мини-детектива с 7+ на IMDb легко осилить за вечер: в каждом по 4 серии, а впечатлений – море

Осень-2026 может пройти под знаком «Арсеньева»: почему новый сериал Okko уже вызывает интерес у десятков тысяч зрителей

Французский сериал пересняли для НТВ: «снят как в добрых советских традициях» – пишут о российской версии

«Мы Вас любим. Где-то в глубине души»: тест для тех, кто уверен, что знает «Служебный роман» наизусть

Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»

HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна