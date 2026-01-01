Ненужные кабачки не пускаю на компост, а рублю напополам и иду на грядки: наутро от слизней не останется и следа

Яичницу — на холодную сковороду, пельменям — ледяную воду: поглядели еще 3 трюка у крутого шеф-повара

Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела

Рейтинг до 8,4 — и это чувствуется: 3 сериала, после которых «ещё одну серию и спать» звучит особенно наивно

В новом «Безумном Максе» не будет Тома Харди и даже Тейлор-Джой: спасать младенца и мочить людоедов придется Кейджу

По 6-8 серий и никакой тягомотины: 3 малоизвестных детектива для тех, кто уже все пересмотрел — на любой вкус и цвет

«Кто не работает – вам тест»: угадайте 5 великих советских фильмов по хитрому кадру с холодильником

Во «Властелине колец» поставили точку слишком рано: вот чем на самом деле закончилась история Леголаса

После «Района № 9» Бломкамп снял Sci-Fi, который сочли провалом: спустя 13 на Netflix только и разговоров, что об «Элизиуме»

«Кинопоиск» снимает свою «Трассу», но с Прилучным вместо Разумовской: в 6 сезоне «Мажора» Соколовский займется похищенниямм