Во 2 сезоне 7 серии сериала «Тайный орден» рыцари рассматривают вариант их вступления в Орден. Алисса мучается мыслью, что ее отношение к Джеку может ослаблять и блокировать ее магию. Кеплер повышает Веру в звании.
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