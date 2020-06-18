Во 2 сезоне 6 серии сериала «Тайный орден» на фоне конфронтации с Сынами Прометея Алисса приходит к мысли, что ей будет лучше уйти в отставку. Между тем Рэндалл, Хэмиш и Габриэль приступают к выслеживанию доктора Фоули.
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