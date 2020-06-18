Во 2 сезоне 4 серии сериала «Тайный орден» Вера объединяет Орден для произнесения заклинания, способного вызвать Рогвана, могущественного демона. Но когда все идет не по плану, она обращается к рыцарям за помощью.
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