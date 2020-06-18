Во 2 сезоне 3 серии сериала «Тайный орден» рыцари совершают набег на магическое хранилище Ордена, Алисса делится с Рэнделлом своими опасениями по поводу ее угасающих сил, а между Лилит и Николь вспыхивают чувства.
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