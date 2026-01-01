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Награды и номинации «Офис»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
 Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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