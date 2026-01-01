Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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