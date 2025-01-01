Я не воспринимаю это как конец, я воспринимаю это как движение вперед, понимаешь? Почти как будто моя работа здесь выполнена. Не могу представить, что Иисус бы сказал: 'О, я рассказал нескольким людям в Вифлееме, что я сын Бога, можно я останусь здесь с мамой и папой?' Нет. Нужно двигаться дальше. Нужно распространять слово. Нужно ехать в Назарет, пожалуйста. И это очень похоже на... меня. Мой мир не заканчивается в этих четырех стенах, Слау — это большое место. И когда я закончу с Слау, есть Реддинг, Олдершот, Брэкнелл, знаешь, мне нужно - Дидкот, Йейтли. Понимаешь. Мой - Уинерш, Тэплоу. Поскольку я сам себе босс, я могу - Берфилд. Я могу встать однажды утром и сказать: 'Ой, сегодня я не чувствую себя рабочим, могу остаться в постели?' 'Ой, не знаю, лучше спросить босса.' 'Дэвид, могу я остаться в постели весь день?' 'Да, можешь, Дэвид.' Оба я, это не я в постели с другим парнем по имени Дэвид.