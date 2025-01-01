[Звонит телефон Гэри. Он ставит его на громкую связь]
Ange
Привет, детка. Это Эндж.
[Тим, Дawn и Рэйчел все смотрят вверх, встревоженные, услышав женский голос]
Ange
Ты придешь сегодня вечером?
Gareth
Не могу, я выхожу с пацанами в Чейзерс.
Ange
Ну приди сначала. У нас будет немного времени вместе.
Ange
Позабавайся.
Ange
Ты снова принесёшь игрушки?
[Гарет смущен, быстро поднимает телефон]
Gareth
Эээ, да... окей... да... жду... когда смогу сделать это с тобой тоже. Ладно, пока.
[Гарет кладёт телефон. Наступает ошеломляющая тишина]
Tim
Что за игрушки? Это Баккара? Не Блог это, не правда?
Tim
Если это Керпланк, я приду.
Gareth
Это был личный звонок, так что...
Tim
Ну не ставь его на громкую связь тогда, Гарет.
[оборачивается, чтобы поговорить с Рэйчел]
Tim
Да, Джолли Фармер звучит хорошо...
[оборачивается обратно к Гарету]