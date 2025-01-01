Меню
Цитаты из сериала Офис

Tim Люди, с которыми ты работаешь, это просто те, с кем тебя свели вместе. То есть, ты их не знаешь, это не твой выбор. И все же ты проводишь с ними больше времени, чем со своими друзьями или семьей. Но, вероятно, все, что у вас общего, это то, что вы ходите по одному и тому же кусочку ковра восемь часов в день.
Дэвид Брент Ты просто должен принять, что в некоторые дни ты — голубь, а в некоторые дни — статуя.
Gareth Вот одна из причин, почему геям не следует служить в армии. Потому что, если мы будем в бою, он будет смотреть на врага или на меня и думать: "О, как он хорош в своей форме". И я не гомофоб, ладно? Подходите, смотрите на мои CDs. У меня есть Queen, Джордж Майкл, Pet Shop Boys. Они все такие.
Gareth Например, мой папа, он не такой космополитичный и образованный, как я, и это может быть неловко, понимаешь? Он не понимает все эти новые модные слова — он скажет "п#$#ы" вместо "геи", "тёлки" вместо "женщины", "н#%@ы" вместо "цветные".
David Brent Один философ once написал, что для хорошей жизни нужно три вещи. Во-первых, значимые отношения, во-вторых, нормальная работа, и в-третьих, оставлять след. И всегда именно третье доставляло мне стресс — оставлять след. И я осознаю, что делаю это. Каждый день, мы все это делаем. Это то, как мы взаимодействуем с нашими ближними.
Peter Как бы вы хотели, чтобы вас запомнили?
David Brent Просто, как человека, который дарил улыбку всем, кого встречал.
Tim Это как будто громкоговоритель сработал, и мне просто нужно уйти. Я думаю, это говорил Джон Леннон: "Жизнь — это то, что происходит, пока вы строите другие планы", и именно так я себя чувствую. Хотя он также говорил: "Я — морж, я — яицедел", так что не знаю, чему верить.
David Brent Не думай за других. Это делает из "долб#бов" "тебя" и "меня".
Gareth Ну что ж, Эйнштейн, если ты такой умный, о чем я сейчас думаю?
Tim Ты думаешь, как же убить тигра, имея только ручку?
Gareth Нет.
Tim Ты думаешь, если я упаду в джунгли, смогу ли я выжить, питаясь своими собственными туфлями?
Gareth Нет, и нет, ты не сможешь.
Tim О чем ты думаешь, Гарет?
Gareth "Я думал, родится ли когда-нибудь мальчик, который сможет плавать быстрее акулы?
David Brent Добро пожаловать на встречи анонимных алкоголиков! Нет, это чисто для общения. Я знаю одного алкоголика, и это не шутки - особенно для его жены. А у неё алопеция. Так что... дома не всё гладко.
Дэвид Брент Есть пределы моего юмора. Есть вещи, над которыми я никогда не смеюсь. Инвалиды. Потому что в них нет ничего смешного. Или любые деформации. Это как когда ты видишь, как кто-то смотрит на маленького инвалида и говорит: 'О, смотри на него, он не как все. А я вот предвзятый.' Да, ну по крайней мере маленький инвалид мыслит нормально. Если только не нет, сложно сказать с этими на инвалидных колясках.
[Звонит телефон Гэри. Он ставит его на громкую связь]
Gareth Гарет Кинен. Привет.
Ange Привет, детка. Это Эндж.
[Тим, Дawn и Рэйчел все смотрят вверх, встревоженные, услышав женский голос]
Gareth [смущённо] Ладно.
Ange Ты придешь сегодня вечером?
Gareth Не могу, я выхожу с пацанами в Чейзерс.
Ange Ну приди сначала. У нас будет немного времени вместе.
Gareth Ладно.
Ange Позабавайся.
Gareth Да. Окей.
Ange Ты снова принесёшь игрушки?
[Гарет смущен, быстро поднимает телефон]
Gareth Эээ, да... окей... да... жду... когда смогу сделать это с тобой тоже. Ладно, пока.
[Гарет кладёт телефон. Наступает ошеломляющая тишина]
Tim Игрушки?
Gareth Заткнись.
Tim Что за игрушки? Это Баккара? Не Блог это, не правда?
Gareth Заткнись.
Tim Если это Керпланк, я приду.
Gareth Это был личный звонок, так что...
Tim Ну не ставь его на громкую связь тогда, Гарет.
[оборачивается, чтобы поговорить с Рэйчел]
Tim Да, Джолли Фармер звучит хорошо...
[оборачивается обратно к Гарету]
Tim Это Голодные Гиппо?
Tim Нет, я не говорю о своей личной жизни по очень уважительной причине, и эта причина в том, что у меня её нет. Что, в общем-то, очень хорошо для дам — я все еще свободен. Я отличный улов, потому что, ээ, посмотрите на это. Я живу в Слоу, в прекрасном доме, с родителями. У меня есть своя комната, которая у меня с тех пор, как, да, с момента моего рождения. Там было много событий, скажу я вам. В основном, пыль. Я тоже учился в университете целый год, прежде чем бросил, так что я, ээ, лентяй. Так что, ээ, дамы, формируйте очередь.
Дэвид Брент Я не воспринимаю это как конец, я воспринимаю это как движение вперед, понимаешь? Почти как будто моя работа здесь выполнена. Не могу представить, что Иисус бы сказал: 'О, я рассказал нескольким людям в Вифлееме, что я сын Бога, можно я останусь здесь с мамой и папой?' Нет. Нужно двигаться дальше. Нужно распространять слово. Нужно ехать в Назарет, пожалуйста. И это очень похоже на... меня. Мой мир не заканчивается в этих четырех стенах, Слау — это большое место. И когда я закончу с Слау, есть Реддинг, Олдершот, Брэкнелл, знаешь, мне нужно - Дидкот, Йейтли. Понимаешь. Мой - Уинерш, Тэплоу. Поскольку я сам себе босс, я могу - Берфилд. Я могу встать однажды утром и сказать: 'Ой, сегодня я не чувствую себя рабочим, могу остаться в постели?' 'Ой, не знаю, лучше спросить босса.' 'Дэвид, могу я остаться в постели весь день?' 'Да, можешь, Дэвид.' Оба я, это не я в постели с другим парнем по имени Дэвид.
Gareth Презервативы сейчас идут во всех возможных вкусах. Есть клубника и карри, и такое. Тебе нравится карри?
Gareth Я не гомофоб, ладно? Подходи, посмотри на мою коллекцию дисков. Там есть Queen, Джордж Майкл, Pet Shop Boys. Все они - п..ды.
David Brent Давай просто останемся при своём мнении.
Neil Godwin Нет. Давай согласимся, что ты согласен со мной.
Дэвид Брент Сегодня утром я выступал с речью перед своим персоналом, уверяя их, что сокращений в этом филиале не будет, и, конечно, не будет сокращений штата, так что...
Дженнифер Тейлор-Кларк Ну, зачем, чёрт возьми, ты это сказал?
Дэвид Брент Почему? О, не знаю. Есть одно слово, которое, считаю, важно в управлении — мораль.
Дженнифер Тейлор-Кларк Ну, это ведь будет ещё хуже для морального состояния в долгосрочной перспективе, когда будут сокращения, а ты говорил людям, что их не будет.
[пауза]
Дэвид Брент Они не запомнят.
Дэвид Брент Люди видят меня, и видят костюм, и говорят: "Ты никого не обманешь", они знают, что я рок-н-ролл до мозга костей. Но ты знаешь, есть такая старая штука: живи быстро, умри молодым? Это не ко мне. Жить быстро, ладно, иногда слишком чертовски быстро, но умирать молодым? Умирать старым. Вот как. Не ортодоксально, я не живу по "правилам", понимаешь? И если есть хотя бы еще один человек, который повлиял на меня таким образом, я думаю, кто-то, кто является одиночкой, кто бросает вызов системе, то это Иэн Ботэм. Потому что Бифи с радостью скажет: "Вот что я думаю о вашей селекционной политике, да, я пару раз попадал в неприятности, да, я наслаждался старой доброй травкой, но убирайтесь к черту и оставьте меня в покое, я иду в Джон-О-Гроутс за некоторыми «спастиками».
Gareth Ты такой незрелый.
Tim [Звонит по телефону] О, Гарет, если есть что-то, чем я не являюсь, так это незрелым.
Gareth Ты незрелый мелкий ублюдок.
[Звонит мобильный Гарета, он отвечает]
Gareth Гарет Кинан.
Tim [Детским голосом в телефон] Х#й.
[Гарет бросает мобильник на стол]
Tim Если смотреть на жизнь как на бросок кубика, то моя ситуация сейчас - да, это может быть всего лишь 3. Если я сейчас это остановлю, пойду за чем-то большим и лучше, да, я мог бы легко выбросить 6 - без проблем, я мог бы выбросить 6... Я также мог бы выбросить 1. ОК? Так что, я думаю, иногда... Просто оставь кубики в покое.
Gareth Если тебе нравятся Топ Трампс, тебе стоит подойти ко мне. У меня есть около пяти разных наборов. Но не пытайся меня обыграть в Монстр Тракс, потому что у тебя не получится. Моя специализация.
Rachel Да, но это игра на удачу, не так ли? Это то, что ты...
Gareth Нет, это не так. Я сразу бы понял, какие карты у тебя на руках, просто исходя из того, что у меня. Я раньше играл в это один, с мнимой рукой, просто тестируя разные сценарии, какие карты побьют другие, часами, иногда три или четыре подряд. Но если потратить время, награды очевидны. Поэтому я точно знал бы, какая карта у тебя на руках из тех карт, что у меня, и я бы знал, с точки зрения вероятности, какую характеристику выбрать на своей карте, чтобы победить, статистически, любую карту, что могла бы быть у тебя в руках в этот момент. Ты никогда не выиграешь.
[пауза]
Gareth Все равно может быть весело.
Chris Finch И вот я приезжаю, ей 19, кузов Феррари, фантастическая фигура и ноги до попы. После кучи текил я сижу в такси с ней.
Dawn Я бы солгал, если бы сказал, что моя жизнь сложилась именно так, как я ожидал. Недавно в моей старой школе проходила встреча выпускников, на которую я не пошел, но одна девушка из моего класса, оказывается, сейчас управляет своим интернет-аукционом, зарабатывает состояние и счастливо замужем за морским биологом. Она раньше ела мел.
Дэвид Брент Сколько бы вы сказали, мне лет, если бы не знали меня?
Сотрудник Сорок?
Дэвид Брент Нет, а сколько, по вашему, я выгляжу?
Сотрудник Ээ... тридцать девять?
Дэвид Брент Большинство людей думают, что я выгляжу примерно на тридцать.
Сотрудник Определённо не так.
Дэвид Брент О, вы называете их лжецами? А сколько, по вашему, я выгляжу?
Оливер Между тридцатью и сорока?
Дэвид Брент Да. Более честно.
Gareth Ну, я рад, что у нас был этот небольшой разговор. Не хочу, чтобы ты думала, что я твой начальник...
Donna Ну, ты и не начальник.
Gareth Ну, я выше тебя, так что я им и являюсь. Я хочу сказать, не думай обо мне как о начальнике, но знай, что я им являюсь.
Donna Я не думаю, что ты таковой.
Gareth [восстанавливаясь от защиты] Ну, я командир группы, так что я таковым и являюсь. Я выше тебя.
David Brent Некоторые люди впечатляются, когда говорят перед большой аудиторией развлекательным образом. Не я.
Gareth Мы ходим туда каждую среду, и это весёлое место, но там много легкодоступных женщин. Моя проблема с этим - венерические заболевания, а это очень плохо, особенно для солдата. Это ещё и безответственно по отношению к остальным в твоем подразделении, верно? Ты под обстрелом уже несколько дней, солдат ранен, у него гангрена, 'кто использовал весь пенициллин?' 'О, майор Паксон, он заразился от какой-то бабички'
Дэвид Брент Когда люди спрашивают меня: ты бы предпочёл, чтобы о тебе думали как о смешном человеке или как о великом боссе? Мой ответ всегда один и тот же: для меня это не взаимоисключающие вещи.
Гарет Да, у меня были романы в офисе. Не здесь. В другом месте, где я работал. Симпатичные были, кстати. Но это не очень хорошая идея — романы в офисе. Это всё равно что гадить у себя под дверью. У меня было множество предложений здесь, но я всегда отказываюсь — отвлекает. И это, по сути, один из главных аргументов против допуска геев в армию. И у меня с этим нет проблем, правда. Гей меня не испугает, я сам о себе позабочусь. Но если ты в бою, он будет смотреть на врага или на меня, думая: «Ой... как он хорошо выглядит в своем форменном»
Гарет Я понимаю женщин. Надо знать их желания и нужды. Это может быть всё, от того, чтобы убедиться, что у неё достаточно денег на продукты каждую неделю, до того, чтобы убедиться, что она удовлетворена сексуально после секса.
Dawn Настоящие отношения не похожи на сказку. Если ты думаешь, что в течение следующих сорока лет всякий раз, когда вы увидитесь, вы будете светиться, или каждый раз, когда вы возьмете друг друга за руки, будет искрить, то ты на самом деле обманываешь себя. А как насчет надежности, или, э, кто-то платит за ипотеку, или кто-то, кто никогда не был безработным. Вот это более важные, практичные вещи, понимаешь. На самом деле.
David Brent Они гибкие, и ты знаешь, это именно то, что мне нравится, понимаешь? Мне не нравятся люди, которые приходят сюда и говорят: 'Ох, мы делали это так, а это эдак'. Я просто хочу сделать это вот так. Если хочешь. Если нет... Командная игра — я называю это командной индивидуальностью, это новый, как бы, стиль управления. Опять же, виновен, нестандартный, подай на меня в суд.
[повторяемая фраза]
Дэвид Брент Так что это...
David Brent Причина, по которой я говорю "Если это в тебе, я это найду", заключается в том, что если я потрачу хорошее время и деньги, и увижу, что этого точно нет в тебе, я не хочу, чтобы меня засудили, потому что у тебя этого нет, так что, знаешь, не получится меня на это подловить.
Neil Godwin Я не позволяю никому так со мной говорить, как ты только что - ни своему персоналу, ни своему боссу, никому - тем более тебе.
Дэвид Брент Я не живу по "Правилам", понимаешь, и если есть один человек, который повлиял на меня в этом подходе, кто-то, кто не признаёт систему, то это Иэн Ботем.
David Brent Это ты из-за этого рядом всё время? Следишь за мной? Мне не нужен нянька, знаешь ли...
Neil Godwin Что ж, с уважением, Дэвид, я думаю, что нужен.
David Brent Доверие, поддержка, награда, верность... удовлетворение. Вот что я... ну, вы понимаете. Доверяйте людям, и они ответят вам тем же. Относитесь к ним хорошо, и они покажут себя великими.
