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Киноафиша Сериалы Северные воды Сезоны Сезон 1 Серия 3

Северные воды 2021 3 серия 1 сезон

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Жить — значит страдать
Сезон 1 / Серия 1 15 июля 2021
Мы, мужчины, жалкие создания
Сезон 1 / Серия 2 22 июля 2021
Человек человеку волк
Сезон 1 / Серия 3 29 июля 2021
Дьяволы Земли
Сезон 1 / Серия 4 5 августа 2021
Жить — значит страдать
Сезон 1 / Серия 5 12 августа 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Северные воды» открытие Самнера вызывает у Дракса убийственную ярость. В другом месте Кавендиш играет решающую роль в плане Бакстера и Браунли. Бушует арктический шторм, угрожающий безопасности экипажа корабля.

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